25 oct 2019 sara corral

Aurah Ruiz llora desconsolada tras la última recaída de su hijo, y es que el joven, que como ya sabíamos sufría una grave enfermedad, ha tenido un nuevo bajón que tiene muy preocupada a la exconcursante de 'GH VIP 6'.

El pequeño ha sido ingresado después de no reaccionar a unas inyecciones de emergencia reservada. Según contó en su canal de Mtmad la joven se encontraba cenando con sus amigos cuando recibió una llamada de emergencia por la que tuvo que dejar todo.

"Vi a mi hijo realmente mal, hacía tiempo que no lo veía así", decía la joven, a lo que añadía: "Decidimos llevarlo al hospital y allí acabó en crítico, porque el niño estaba muy mal. A día de hoy, lleva tras días ingresado".

"Sentí pánico. Me llego a imaginar que no se le pueda desconectar otra vez y yo me muero", decía Aurah a lo que sentenciaba: "En este video no quiero ni dar pena ni nada de eso, es para que entiendan las dos partes de la moneda. Esta es la otra parte que nadie ve. Quiero mostrar que no todo es lo que se ve siempre"