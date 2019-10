26 oct 2019

Desde que se estrenase 'Élite' en Netflix, sus actores han comenzado a saborear la ventajas (y desventajas) de la fama. Todos han conseguido ser conocidos no solo a nivel nacional, también internacional, siendo muy seguidas sus vidas y relaciones, como en el caso de Ester Expósito y Álvaro Rico.

Hace tiempo que comenzó a rumorearse una ruptura entre la pareja, que comenzó su noviazgo en el rodaje de la serie, algo que el actor ha confirmado en una entrevista en '¡Hola!'.

"Lo que yo viví con Ester, porque ya no estamos juntos, aunque la quiero muchísimo, fue bueno para lo que tú dices", ha declarado mientras comentaba la popularidad que ha adquirido en los últimos años.

Parece que, a pesar de haber puesto fin a su noviazgo, ambos mantienen una maravillosa relación de amistad: "Sí, claro que sí. Y nunca la voy a perder, aunque la prensa pueda decir muchas cosas. Pero todo lo que he vivido en 'Élite' ha sido maravilloso, conocer a todos mis compañeros. De 'Élite' me llevo más que una serie, me llevo amigos, me llevo relaciones y me llevo amor. Y seguirá siendo así siempre".