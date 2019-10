28 oct 2019 sara corral

Ares Texeidó sufre a diario numerosos comentarios sobre su notable bajada de peso, y es que la joven ya contó hace un año la enfermedad de sufría y que era responsable de estos cambios físicos: diabetes.

Ya para la revista 'Lecturas' dio ciertas declaraciones sobre este nuevo proceso. "He estado en shock, he llorado mucho, lo he negado, me he culpado", decía Ares

"Me llevó un tiempo asumir y aceptar que es una enfermedad crónica que me iba a compañar toda la vida, es mucho más que inyectarse insulina", comenzaba a decir Ares.

Además, según ha asegurado esta revista, para Ares este tiempo a tenido muchos alti-bajos y ha sido demasiado dificil. "Han sido 365 días de hipoglucemias, hiperglucemias, insulina rápida, insulina lenta, correcciones, noches sin dormir, glucómetros, lancetas, tiras o agujas", contaba la joven.

"Miedo al pensar las complicaciones a las que me enfrento con los años derivadas por un mal control de mi enfermedad: diálisis, ceguera, amputaciones", sentenciaba Ares.