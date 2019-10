28 oct 2019 sara corral

Techi, exconcursante de 'GH VIP 6' hace tiempo que está separada de los focos manteniendo su vida privada en un circulo más íntimo. Sin embargo, ahora ha vuelto a aparecer y lo ha hecho de la manera menos esperada. Te lo contamos.

La ex de Kiko Rivera ha sorprendido a todos sus seguidores con este tatuaje en pleno pómulo en forma de corazón. "El diablo susurró en mi oído: 'no eres lo suficiente fuerte para resistir la tormenta'. Hoy le susurré al diablo en el oído: 'yo soy la tormenta"", escribía Techi al pie de foto.

Son muchos los comentarios que han inundado el Instagram de la exconcursante de 'GH'. Y es que hay quienes no están nada a favor de este último arrebato de Techi. "Se va a arrepentir"o "No sabe lo que ha hecho", eran algunos de los comentarios que se podían leer.

Sin embargo, sus fans más fieles no han dudado en apoyarla escribiendo mensajes como: "Techi, me encanta", "eres una auténtica preciosidad te hagas lo que te hagas", "Techi cariño eres fuerte como la tormenta. Eso no es nada para ti. Haber si nos vemos un día de estos que tengo muchas ganas de verte" o "Eres una tormenta que arrasa con todo lo que se propone".