28 oct 2019

Habían pasado cuatro días desde que su madre, Margarita Seisdedos, muriera. Yurena, aún rota de dolor por la pérdida más importante de su vida, se sentaba en el plató de 'Sábado Deluxe' par ofrecer su primera entrevista y contar al público sus sentimientos ante este duro mazazo.

La artista se abría en canal ante la audiencia de Telecinco. "Mi madre se ha llevado mi vida", decía desgarrada antes de añadir: "Cuando me vine a Madrid dejó a su marido y su vida por venir conmigo. Ha sido la mejor madre del mundo, siempre se ha dejado la piel por mí".

"Hay momentos en los que no me puedo creer que no esté nunca más a mi lado. Llevaba seis años con alzheimer, no reconocía a nadie. Yo veía que se iba deteriorando poco a poco", seguía con ese desahogo público Yurena, que siempre demostró la enorme unión que tenía con su madre.

"Nunca he tenido el placer de coincidir con la Pantoja, pero el gesto que ha tenido conmigo me ha parecido muy bonito", revelaba antes de echar en cara a Alaska y Mario Vaquerizo que no le hayan mandado ni un mensaje. Unas declaraciones que no hacían presagiar lo que estaba a punto de pasar.

La redacción del programa había preparado un vídeo de Margarita, pero Yurena había dejado muy claro que había unas imágenes que no iba a tolerar que se pusieran: las míticas de su madre con un ladrillo en el bolso para defender a su hija. Y salieron... Y se montó el espectáculo...

Muy dolida, Yurena se levantaba de la silla y se marchaba del plató. Bueno, hacía el amago, porque la organización se daba cuenta justo a tiempo y quitaba el vídeo. "No se ha visto, Yurena. Ha sido un error", se justificaban para que recapacitara y se quedara.