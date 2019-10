29 oct 2019 sara corral

Chelo García Cortés siempre se ha protagonizado en 'Sálvame' por sus constantes peleas con los colaboradores. Y es que son muchos de ellos quienes no le dan tregua a la exsupervivente. Y ayer, en 'Sálvame' se volvieron a vivir momentos de tensión.

Con el regreso de la sección 'El diario Ché', muchos de sus compañeros criticaron sus actitudes con Isabel Pantoja, entrevistada por ser la nueva jurado de 'Idol Kids'.

Sin que sus compañeros la dejaran hablar ni expresarse, Chelo se ha puesto de pie y ha gritado: "Dejarme hablar, puñeta!". Acción con la que todos sus compañeros han reaccionado de forma impensable. Se han levantado y han aplaudido la valentía de la colaboradora.

Gustavo González, que parecía necesitar más, no ha dudo en críticar la actuación de la periodista con Isabel Pantoja, quien fuera su amiga. A lo que Chelo ha contestado enfadada: "No necesito que me ayudes, ayúdate a ti mismo y déjame terminar".

Parece que el paso por la isla está cambiando a Chelo,¿será cierto?.