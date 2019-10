29 oct 2019 sara corral

Mónica Hoyos nos tiene ya más que acostumbrados a incendiar las redes, puede ser con bonitas declaraciones, reflexiones de media noche o incluso divertidos videos bailando. Sin embargo, ahora ha querido hacer una declaración, ¿será que esto es una indirecta para alguien?.

La exconcursante de 'Supervivientes 2019' ha acudido un evento de la revista Cosmopolitan, y ha decidido resolver algunas dudas sobre el tema amoroso. Sobre todo, ha querido dejar claro que es lo que está buscando.

"Tendré que volverme menos exigente", comenzaba diciendo irónicamente la exmujer de Carlos Lozano. Además, añadía:" No cierro las puertas al amor, pero es que todos me parecen un horror". ¿Será cierto que Mónica no aguantaría más una desilusión y por eso no le atrae nadie?.

"La isla me ha hecho tener las ideas más claras", sentenciaba Mónica. Y es que, si algo nos ha repetido una y mil veces, es la importancia que la isla tuvo para ella, no solo por el 'reality' si no por el conocimiento personal que puedes hacer dentro de las playas de Honduras.

¿Encontrará Mónica lo que está buscando?.