31 oct 2019 sara corral

'El Cejas' se ha proclamado como uno de los concursantes más sorprendentes de esta edición de 'GH VIP 7' y es que el joven cómico ha sorprendido a todos dando una imagen completamente distinta a la que nos tenía acostumbrados, y es este es uno de los motivos.

Diego, 'El cejas', protagonizó grandes peleas con su compañero Hugo Castejón, y ahora ha decidido contar el verdadero motivo por el cual pasaron tantos momentos tensos.

"Consiguió desquiciar a toda la casa, me provocaba constantemente", comenzaba a decir el joven,a lo que añadía: "Me recordaba a alguien que me hizo mucho daño".

El joven ha comenzado a contar que Hugo le recordaba a su padre, con quien no tiene relación: "Yo tenía nueve o diez años. Hugo era muy parecido a él. Me hizo daño y mi mente lo había borrado. A mi madre y a mí nos costó mucho recuperarnos".

"He tenido momentos de rozar la histeria, no sabía cómo llevar aquello. Era muy difícil y volvería a cuando yo era aquel niño.Choco con él porque somos muy diferentes", contaba muy triste el joven, a lo que sentenciaba diciendo:"pensaba más en intentar joder que en arreglar".