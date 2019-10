31 oct 2019 sara corral

Jorge Javier Vázquez y Jesús Manuel Ruiz incendiaron ayer el plató de 'Sálvame' con una pelea que puso a todos los colaboradores muy tensos. Todo comenzó tras conocer la exclusiva que María Teresa Campos había dado a la revista 'Lecturas' algo que Jesús Manuel no entendía.

Jesús, que no entendía que María Teresa Campos diera una exclusiva a una revista a la que supuestamente iba a demandar, se enzarzó con Jorge, que defendía a la presentadora, en una tensa pelea.

"No está bien que porque seas de una revista quieras tirar a otra", le reprochaba Jorge, a lo que Jesús contestaba: "No es así, no mientas, no es así, por ahí no van las cosas".

A medida que al tensión iba aumentando en plató, el resto de colaboradores trataba de apaciguar las aguas. Fue entonces cuando Jorge sacó de plató a María Patiño para contarle la 'intrahistoria' que haría que todo el mundo le entendiera. "Madre mía que fuerte", decía María.

Aunque no conocemos todavía este dato, está claro que no tardará en salir a la luz. Tendremos que esperar para verlo.