1 nov 2019

Compartir en google plus

Sin lugar a dudas, sobre todo para la ciudad de Alcoy, Camilo Sesto será uno de los más grandes exponentes de la música que ha dado España. Su ciudad natal fue más que consciente de ello, y no en balde, fueron muchos los homenajes que en vida se le hicieron. El más importante en noviembre de 2018, cuando el artista inauguraba una avenida que llevará su nombre.

El pasado día 24 de octubre, el Ayuntamiento que preside Antonio Francés abría sus puertas en una jornada maratoniana, que comenzaba a las 11 de la mañana y terminaba a las 20 horas, y en el que cientos de personas, no solo de Alcoy sino de los alrededores de la comunidad, asistían para darle el último adiós a Camilo Sesto.

Esa misma mañana, su hijo Camilín se reunía con el alcalde y con el concejal de Cultura, no solo para hablar sobre el museo que se levantará en la ciudad en honor al cantante, sino para escoger in situ el lugar donde se erigirá el mausoleo que su hijo construirá para que reposen los restos no solo de Camilo, también de sus padres.

'Hoy Corazón' ha podido hablar con Raúl Llopis, concejal de Cultura, quien nos ha explicado cómo será el museo en honor a Camilo. "Después de tener varias reuniones con Camilo Blanes, sus abogados y Cristóbal Hueto, albacea del museo, acordamos que en las próximas semanas se llevará a cabo un inventario definitivo —ya tenemos un primer borrador que hicimos unos días antes del homenaje, en su casa en Torrelodones—, de todos los objetos que se exhibirán en el museo. Una vez hecho el inventario definitivo, se empaquetarán y enviarán a Alcoy". El concejal también nos comentó dónde estaría ubicado: "En un principio pensábamos construir un edificio especial, pero después de varias reuniones hemos decidido que será en alguno de los edificios que son propiedad de la ciudad. Por supuesto habrá que reformarlo por dentro y dependerá de la cantidad de objetos que podamos exhibir para que sepamos si es un edificio u otro. Hay varios edificios señoriales que pueden acoger perfectamente este proyecto".

Una imagen de las sandalias utilizadas en 'Jesucristo Superstar'. pinit D.r.

Otra de las dudas era saber quién pagará estas reformas. El concejal afirma que se hará un concurso público para escoger la empresa que hará las obras, pero todavía no tienen decidido cuál será el coste necesario para llevar a cabo este proyecto. "En un principio será un gran desembolso para las reformas, pero queremos que sea algo sostenible y que el pueblo de Alcoy no tenga que asumir la totalidad de los gastos, por lo que seguramente sí que se pondrá un precio a las personas que quieran visitarlo", ha afirmado Raúl Llopis.

Y es que, según él, la idea que tiene el Ayuntamiento es "poder hacer un museo que sea no solo atractivo para el público, sino que también pueda estar adaptado a las nuevas tecnologías —luces, música, un karaoke virtual donde la gente pueda cantar a dúo con Camilo alguna de sus canciones y llevarse después ese vídeo, etc—. De hecho, no descartamos que, dependiendo de la cantidad de objetos que tengamos, podamos ir cambiándolos cada cierto tiempo. Hay tanto material que tendremos la oportunidad de ir renovándolo. Queremos que la esencia de Camilo se trasmita nada más entrar".

El museo se abrirá en el 2021

El museo, según las previsiones, podría inaugurarse a principios de 2021. "Pretendemos tener todas las piezas en Alcoy a finales de 2019. Luego tendremos que ir a discográficas, televisiones... para recopilar todas las imágenes, canciones y entrevistas. Después, designar qué empresa será la encargada de hacer las reformas y a principios de 2021 poder abrir las puertas. Preferimos ir poco a poco y estudiar todo muy bien, porque será algo que quedará para todas las generaciones futuras que quieran conocer la carrera de este gran artista", ha declarado el concejal.

Y es que, son muchas las piezas que Camilo dejó en herencia a Alcoy. 'Hoy Corazón' ha tenido acceso a algunas fotografías del primer inventario de los objetos que serán expuestos, entre las que se encuentran más de 400 premios, trofeos, partituras originales de sus canciones, algunas piezas de vestuario que utilizó en sus shows, cuadros pintados por él mismo, entre los que destaca uno a Lola Flores, su piano, una docena de guitarras, esculturas, como un busto en tamaño gigante personificando a Jesús en Jesucristo Superstar. También los baúles que utilizaba en sus giras, discos de oro y platino, las sandalias y las túnicas que usó en Jesucristo Superstar. En total, más de 2.000 piezas que tendrán que ser numeradas, escogidas por su hijo —que ya ha manifestado su deseo de quedarse con alguna de estas piezas, como un retrato que le hizo su padre— y el albacea, Cristóbal Hueto.

Construcción de un mauselo

Tal y como contamos en exclusiva en este medio hace unas semanas, uno de los problemas con lo que se encontró Camilín cuando falleció su padre fue dónde irían a parar las cenizas de Camilo. En el cementerio había un panteón donde estaban enterrados Joaquina y Eliseo, padres de Camilo. Pero en 2017, Camilo se enteró de que su hermano había vendido por 3.000 euros ese espacio y tuvo que trasladar a sus padres a otro lugar. Así pues, el alicantino decidió incinerar los restos de sus padres y los depositó en un columbario.

El mausuleo acogerá las cenizas de Camilo, de sus padres y otros familiares

Según confirmó el propio hijo del artista el día del homenaje en Alcoy, la idea es poder construir un mausoleo en el mismo cementerio. Para ello, unas horas antes de que comenzara el homenaje, Camilín visitó el cementerio de Alcoy en compañía del alcalde y el concejal de Cultura, quienes le aconsejaron sobre algunas zonas nobles del recinto para edificar el monumento. Según ha podido saber este medio, el lugar ya estaría escogido y antes de final de año se comenzaría a construir este mausoleo que no solo acogerá a sus abuelos y a su padre sino que tendrá espacio para otros miembros de la familia.

Futuro de Camilo Jr.

'Hoy Corazón' también tuvo la oportunidad de hablar con el hijo de Camilo, heredero universal de la fortuna del artista, quien manifestó que por el momento estará una larga temporada en Madrid, esperando a que se haga efectiva la herencia y pueda disponer libremente del dinero de las cuentas de su padre y todas la propiedades. Los próximos años se moverá entre México, país de su madre, y España.

Homenaje musical

En cuanto a la carrera musical, a finales de 2018 Camilín comenzó en México la grabación del segundo —ya había grabado otro cuando firmó el contrato— de los siete discos que había pactado en su contrato con Fonovisa Records, una filial de Universal Latin Music, la misma compañía que ha tenido en sus filas a cantantes de la talla de Enrique Iglesias, Cristian Castro o Thalía. Este trabajo, que su padre pudo conocer antes de fallecer, ya estaría finalizado y contendría un medley con algunas canciones de su padre, lo que ahora lo convertiría en su homenaje póstumo.

De hecho, Camilo comenzará clases de canto y preparará en los próximos meses lo que podría ser una gira en América, continente que tantos momentos de felicidad dio a su padre.

Ornelas, silenciada

En cuanto a su madre, Lourdes Ornelas, que aunque no fue fotografiada por ningún medio sí que asistió a la misa que el pasado sábado, 26 de octubre, el padre Ángel ofició en su honor, quiere mantenerse en segundo plano. "Ya todo ha terminado. Ahora mi objetivo es apoyar y ayudar a mi hijo", declaró. Al parecer, y según comentó Ornelas, no tiene intención de dar ninguna entrevista puesto que una cláusula firmada ante los abogados de su hijo se lo impedirían, al menos sin su visto bueno.