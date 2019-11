4 nov 2019

Los concursantes de 'Gran Hermano' que consiguen hacer carrera una vez fuera del 'reality' son contados. Tampoco hay muchos que sepan administrar el dinero que ganan dentro de la casa. Y los hay que, como en el caso de otros famosos, ven cómo su familia se aprovecha de lo que consiguen dentro de la casa. Eso s lo que le ha pasado a Desiré Rodríguez, a la que conocimos en 'GH 14'.

Ha sido en una entrevista con 'Jaleos' donde ha revelado que su familia se aprovechó de ella y que, fruto de aquello, ahora pasa apuros económicos. Desiré narra cómo su madre rehipotecó su piso para comprarse otro el Almería y, al poco tiempo, comenzó a salir con otro hombre que se llevó todo.

"Se llevó todo, dejó las cartillas a cero euros: la de mi padre, la mía, todas. Se fue con el otro y nos dejó en la miseria más absoluta", explica antes de proseguir que, cada vez que ha intentado recomponerse, su familia le ha asestado un nuevo golpe.

"Me engañaron. Al morir mi padre, mi familia me sugirió, más bien me ordenó, que renunciara a mi parte de la herencia. Me dijeron que había más deudas que beneficios y que había muchas cosas que pagar, como el piso de Almería. Ahora por culpa de ellos me veo sin nada. Los repudio", son las duras palabras de la concursante de la edición del 'reality' que se emitió en 2013.

"Estoy en paro, no tengo dinero y mi familia una vez más me da la espalda. Los odio. Cada vez que estoy mejor económicamente vienen a aprovecharse y cuando los necesito, no están", explica sobre su situación actual antes de sentenciar que, para ella, sus familiares "están muertos".