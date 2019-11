4 nov 2019 sara corral

Kiko Jiménez y Diego Matamoros han protagonizado ya más de una vez tensos enfrentamientos en el plató de 'GH VIP 7' por la polémica relación que Kiko entabló dentro de la casa con Estela Grande, mujer de Diego.

Sin embargo, anoche ambos protagonizaron un dudo encontronazo que no pasó desapercibido y que dividió al plató en dos bandos.

Frente a las acusaciones que Diego hizo sobre Sofía y su supuesta insinuación, Kiko ha estallo en directo para defender a su novia. "No está tu padre aquí para defenderte. Tu padre y tú sois iguales. Todo por el dinero", le decía Kiko muy enfadado mientras el plató entero se ponía muy tenso.

Frente a las contestaciones de Diego, que se limitaba a llamar a su contrincante "machirulo", Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, ha estallado con unas duras palabras para este.

"Cuando le vuelvas a decir a otro hombre, tu mujer no me gusta sino me la hubiera zumbado, pregúntale a esa mujer. Eso que has hecho es denigrante", comenzaba a decir Lucía, y sentenciaba: "Cuando quieras hablar de una mujer primero te lavas la boca".

Fue entonces cuando el plató entero se levantó para aplaudir las palabras de la defensora. ¿Como acabará esta relación cada vez más tensa entre Kiko y Diego? Seguiremos atentos.