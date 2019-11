4 nov 2019 sara corral

La relación entre Hugo Castejón y Mila Ximénez nunca ha sido buena. Desde la primera semana de concurso, ambos protagonizaron duros momentos que llevaron a los concursantes a una solución límite que solo pareció arreglarse con la expulsión del ex de Marta Sánchez.

Sin embargo, el programa le dio una segunda oportunidad al cantante con la 'repesca', algo que volvió a desestabilizar por completo la casa.

Mila esá llevando muy mal la vuelta de Hugo a la casa de 'GH VIP 7'. El otro día, la colaboradora de 'Sálvame' no quiso levantarse de la cama para no cruzarse con él. Este, al ver lo mal que estaba decidió acercarse a ella para preguntarle como estaba, a lo que esta contestó casi llorando: "Vete a tomar por culo".

Mila salió corriendo hacía el confesionario mientras no podía parar de llorar, una vez allí comenzó a hablar con el super. "No puedo, es una persona que me hace tener ataques de ansiedad", comenzaba diciendo.

"Esta noche he soñado que ya estaba fuera, y cuando me han despertado con la música me he derrumbado. No puedo más", sentenciaba Mila mientras caía rendida contra una pared sin poder dejar de llorar.

No sabemos si la colaboradora podrá soportar la presión, lo que está claro es que la audiencia quería que Hugo volviera a la casa para ponerlos a todos en una situación límite.