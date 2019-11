4 nov 2019 sara corral

Sin lugar a duda, Rosalía se ha consagrado como una de las artistas más seguidas y admiradas del panorama actual, tanto dentro como fuera de España. Y es que si algo en innegable, es su enorme talento.

Anoche, Rosalía sorprendió a todos con su magnífica actuación en la que interpretó tres temas: un soleá por bulerías, 'Pienso en tu mira', 'Di mi nombre', creada a través de los tangos de la Repompa y una rumba de Parrita, algo que fascinó a todos los presentes.

La cantante catalana levantó a todo el público de los MTV EMA Sevilla haciéndolos bailar y cantar a su son. Rosalía, además de contar con sus 8 bailarinas habituales (Las 8 Rosas), y con sus músicos y cantantes de siempre, como Claudia la Chispa, decidió contar también con algunas de las figuras del flamenco actual muy relevantes, como son las bailaoras Triana Ramos y Agueda Saveedra.

Las redes se han incendiado tras su actuación, y es que la joven nos sorprende cada vez más. Nominada a 'mejor look', 'mejor video' y 'mejor artista push', se convirtió en la ganadora de uno de los premios más aclamados, el 'MTV Europe Music Award for Best Collaboration'.

Rosalía ha roto muchos de los esquemas que musicalmente se habían creado, se ha convertido en una pionera de la fusión y el trabajo haciendo sin miedo todo lo que su imaginación contiene .

Sigue creciendo Rosalía, si algo es evidente es tu gran talento.