4 nov 2019 sara corral

Raquel Mosquera es sin duda uno de los personajes televisivos que mejores momentos nos ha regalado. Tras su paso por 'Supervivientes 2018' y 'GH VIP DUO', la expareja de Pedro Carrasco, se ha distanciado un poco de los focos mediáticos. Sin embargo, sigue cuidando mucho a sus seguidores.

Ayer, Raquel sorprendió a todos con este divertido video en su cuenta personal de Instagram. "Hola amores. Reconozco que no se me puede dejar sola. Cuando desconecto del trabajo, de las obligaciones etc... me convierto en la niña que llevo dentro", comenzaba a decir la peluquera.

"Y me gusta divertirme y especialmente con mis niños mi marido y la familia. Os lo aconsejo es muy divertido y te hace tener ilusión en la vida", sentenciaba Raquel.

La publicación, que cuenta ya con más de 21.000 'likes' se ha llenado de bonitos mensajes para la exsupervivientes, entre los que se puede leer: "Siempre hay que dejar aflorar los niños que llevamos dentro me encanta veros así de felices besitos", "Eres un amor, pero cantas fatal" o "Sigue así siempre Raquel".

Como nos gusta verte así de feliz Raquel, sigue disfrutando de la vida.