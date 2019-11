5 nov 2019 sara corral

Compartir en google plus

Maite Galdeano incendió el plató de 'Sálvame' las últimas dos semanas con sus fuertes declaraciones sobre Belén Esteban, Anabel Pantoja, Gemma López y Raquel Bollo.

Ayer, el programa le ofrecía la oportunidad a la madre de Sofía Suescun de presentar el programa hasta que Jorge Javier llegara a su puesto. Pero Belén Esteban no desaprovechó esta oportunidad.

"Si tuvieras un poco de vergüenza, Gema López, Anabel Pantoja, Raquel Bollo y yo nos merecemos una disculpa", comenzaba diciendo Belén ante todos los presentes mientras Maite no daba crédito a lo ocurrido.

"A mi hija la dijiste que era un bombo", continuaba diciendo la 'princesa del pueblo', palabras a las que se sumó Gemma López. "De verdad que prefiero que me odies. No digas hoy que no porque seas la presentadora y luego mañana sea otra cosa", decía la periodista.

Maite por su parte, pedía perdón entre risas y trataba de seguir con la emisión del programa, pero fue Belén quien puso el boche final a la intervención. "Hoy obedeceré, pero te agradecería que lo que pienses de mí o me lo digas fuera o delante para poder contestar", sentenció la colaboradora.