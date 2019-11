6 nov 2019 sara corral

La relación entre Kiko Jiménez y Rocío Flores nunca ha sido buena, sobre todo desde que Kiko rompió con la tia de la joven, Gloria Camila Ortega, hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano. Pero desde que Kiko y Antonio David Flores coincidieron en 'GH VIP 7', todo ha ido a peor.

"Estaba viendo el vídeo y he oído a Rocío diciendo a Kiko que hable de su vida y deje a su familia en paz", decía Belén Esteban, Kiko a su vez, contestaba: "Pero si yo no he dicho nada".

"¿Tú quién eres para decir que tiene que pagar o no mi padre? No lo va a decir él y lo dices tú", le contestaba Rocío muy dolida.

"Estoy hablando aquí por lo bajini. No estará tan interesante el vídeo cuando estás tan pendiente de mi conversación", le contestaba Kiko.

"Privada no, perdona, que estás en un plató de televisión, cariño. No te jode", sentenció Belén Esteban. Parece que la relación entre Kiko y Rocío tiene poco arreglo. Pero ¿que pensará el padre de esta cuando salga y vea todo lo que ha sucedido mientras el estaba en 'GH VIP 7'?