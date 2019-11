6 nov 2019 sara corral

Gianmarco Onestini ha tenido a la audiencia de 'GH VIP 7' bastante despistada desde el primer día que entró en la casa. Incluso sus compañeros dudaban el primer día de su credibilidad, y aseguraban que se trataba de un actor que había contratado el programa para enredarles. Sin embargo, ayer, con la curva de la vida, conocimos el lado más humano del italiano.

Desde plató, su hermano Luca pasó un momento de lo más angustioso cuando el pequeño de la familia contó algo que le marcó por mucho tiempo. De pequeño sufrió bullying a causa de su sobre peso, algo que le costó superar y pasar debido a las constantes humillaciones que recibía.

"Es muy duro ver llorar a tu hermano pequeño y no poder hacer nada", decía su Luca, a lo que añadía: "Yo siempre tengo todo bajo control menos cuando se meten con mi hermano, ahí se me va la cabeza. Por eso me he enfadado tanto esta semana cuando habéis dicho ciertas cosa de él y yo no estaba para defenderle".

"En 2004, estoy en el colegio y empiezo a engordar. Mis compañeros me hacen muchas bromas, en todos los sentidos, meándome en los zapatos… Yo sufro mucho y empiezo a engordar mucho, mucho…", eran las duras declaraciones de Gianmarco daba a Jorge Javier