6 nov 2019 sara corral

Compartir en google plus

Patricia Montero y Álex Adrover se han convertido en una de las parejas más seguidas y admiradas del panorama actual. Y es que desde que se conocieron en el rodaje de 'Yo no soy Bea', hace más de 10 años, la pareja no se ha separado ni un instante, y nos ha regalado bonitos momentos familiares.

Ayer, la joven compartió una foto en su cuenta personal de Instagram que hizo dudar a algunos de sus seguidores. "2 años desde ese, ¡Sí Quiero! . He amanecido recordando esa inmersión, donde a 12 metros de profundidad me pedía matrimonio Alex. Ahora solo falta concluirlo con la boda... ¿y si me lo vuelves a pedir", escribía bajo la foto.

Por su parte, Alex compartía otra fotografía del momento y escribía: "Hoy se cumplen 2 años de ese día. Mereció todo la pena solo por verte la carita debajo del agua. Volvería a pedírtelo mil veces más, pero ahora toca fiestón no? Esto no se pospone".

Sus seguidores se han vuelto locos preguntándose si esto era la confirmación oficial de su boda, así que no han dudado en preguntarles. "Pero a ver, ¿os casáis o no?", era uno de los comentarios más leídos. Tendremos que esperar para ver si es cierto o no.