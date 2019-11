7 nov 2019

Quizás Diego Matamoros no se imaginaba la enorme bola que se iba a formar con la entrada de su mujer, Estela Grande, en la casa de 'GH VIP 7'. Porque ya no es solo que ella haya tonteado con Kiko Jiménez, sino que él se ha sentado en el plató de 'Sábado Deluxe' y ha confesado haber sido infiel en más ocasiones de las que le ha contado (amén de hablar de un romance con una presentadora de Telecinco que, se rumorea, sería Lara Álvarez).

En medio de esta situación (que ella no conoce porque se encuentra aún en Guadalix de la Sierra) Diego se ha sincerado en su cuenta de Instagram pidiéndole perdón. Vamos, que se ha adelantado a lo que pudiera pasar cuando termine el 'reality' de Estela y ha lanzado esas disculpas.

"A lo mejor he tardado en poner esto demasiado o han sido unos días de profunda reflexión. Estos último días creo que no he estado a la altura de las circunstancias, en momentos y en actitudes en las que no me he reconocido y me he dejado llevar por una situación que no tenía que haberme dejado llevar", comienza junto a una foto en la que aparece a punto de darle un beso a Grande.

"Sinceramente hablando con la gente más cercana y que más me quiere me han hecho ver que lo que he podido hacer o defender de una forma mala no ha sido la correcta, no son mis formas, no es mi forma de pensar ni tampoco creo que sea la forma de actuar, todos erramos y en televisión cuando se hace, el aumento de ello es mayor", continúa antes de añadir: "Lo único que me queda es seguir en la línea que llevaba hasta el momento de defensa de mi mujer que va a seguir igual y pedir perdón a toda la gente que ve, trabaja, con la que he compartido plató en alguno de estos momentos y a los afectados de todo esto".

"Gracias mamá, amigos de verdad (que habéis sido muchos) en hacerme ver mis errores y amor siento a veces que sea así, no creo que te lo merecieses, sólo deseo verte ya. Te quiero", concluye Diego, tratando de mostrar arrepentimiento ante lo que le pueda decir su mujer cuando se dé de bruces con la realidad y con todo lo que ha pasado mientras ella estaba en 'GH VIP'.