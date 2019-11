7 nov 2019 sara corral

Javiche es un artista madrileño que lleva toda su vida entregado al mundo de la música. Seis discos de ilusión, amor y entrega realizados por rumbas y pop flamenco que le han convertido en número uno de algunas emisoras como Radio Olé.

Hoy nos presenta su nuevo disco, 'Giro hacia ti', un proyecto de adaptación a esta industria musical que tanto bueno le ha dado. Un Javiche que avanza, pero siempre agradecido.

Corazón 'Giro hacia ti', tu sexto disco. ¿Da vértigo?

Javiche Si, claro si. Sexto disco pero siempre igual, siempre buscando cosas nuevas, aunque cada vez con más ilusión. Si los giros son buenos, entonces bien, siempre y cuando sean para darle al público lo mejor nosotros trabajamos en ellos, es lo que se merecen.

C. ¿Dónde nace Javiche? ¿Quién es? ¿Cómo fueron sus comienzos?

J. Javiche nace en Leganés, en los alrededores de La fuente Honda con sus amigos, tocando la guitarra. Comenzamos tocando en bares, en restaurantes... allí donde nos llamasen, pero casi siempre de juerga, aprendiendo poco a poco. De ahí me contra una discografíca llamada KMC y con ellos saque mis tres primeros discos sin animo de lucro. Yo no me gastaba nada, pero sentía que no llegaba a donde quería llegar, no había una promoción, no había algo que tirara de mí. Entonces decidí cambiar, y aquí estoy, he buscado al mejor productor, por lo menos para mí, Francisco Carmona, que es el productor de La Húngura, Ecos del Rocío, el Balilla o Paco Candela... algunos de los mejores que hay ahora en el estilo de música en el que yo me muevo. Fue dicho y hecho, se lo propuse, me dijo que sí, así que aquí estoy con él, grabando el séptimo disco.

C. En este séptimo disco tienes dos canciones versionadas, 'Echame la culpa' y 'Obsesión', el resto las has compuesto tú. ¿De donde nace tu inspiración? ¿Qué es lo que te ayuda a componer?

J. Yo creo que lo que prácticamente me mueve es el amor. El cariño que uno recibe de su familia y sus amigos es lo que hace que las cosas te salgan de dentro solas. Gracias a eso, yo he podido crear cosas como 'Son Soles', que es la canción que le dediqué a mi hija. También es cierto que no todos mis temas son autobiográficos, de ser así, ya me habría dado algo jaja. Pero sí, siempre me gusta cantar cosas con las que yo me sienta, y con las que la gente pueda sentirse identificada. Pero es fácil, es fácil crear con todo el amor que recibo del público y de mi familia.

Javiche presenta su sexto disco, 'Giro hacia ti'. pinit DR.

C. ¿Qué es lo que demanda la gente? ¿Por qué este pequeño giro de estilo?

J. Como estamos viendo ahora, la fusión es lo que más se lleva, sobre todo con el reggaeton o el rap. Por ello, en este sexto disco he decidido dar un giro a mi música, tal y como dice el disco, he querido adaptarme a lo que la gente demanda. Si dentro de un año o dos piden otro estilo, pues intentaré adaptarme igual, para mí, no estancarme es lo más importante, creo que quien se estanca es porque todo le va demasiado bien, es tontería cambiar si estas a gusto y te va genial, pero cuando una persona quiere llegar a más, es muy importante ir adaptándose a la industria. Además, es el único modo de ampliar un poco el abanico e intentar llegar a un público nuevo.

C. 'Echame la culpa' ha sido todo un éxito ¿Por qué elegiste este tema?

J. La verdad es que surgió de una conversación con mi productor. Ambos planteamos la opción de versionar alguna canción, algo que nunca habíamos hecho, y él me ofreció algunos temas. Me habló de Ana Gabriel, que es la autora de “Obsesión”, y la verdad es que yo no me veía haciendo algo así, pensaba que mi voz no se iba a adaptar bien o no iba a congeniar con un tema escrito para la voz de una mujer, pero hable con mi productor, Francisco Carmona, y me dijo: "Mira, las canciones de Ana Gabriel las puede cantar tanto un hombre como una mujer". Sin embargo, la canción de 'Echame la culpa' fue distinta, vino por otro motivo. Fue gracias a mi niña Sonsoles, mi hija, que se pasaba el día entero cantando la canción y yo ya casi me la sabía, así que pensé: "Si a un niño le llega tan rápido, yo creo que va a tener efecto en todo el mundo". Y así pasó, la sacamos al estilo Javiche, siempre llevándola a mi terreno, y desde Julio del año pasado está siendo muy reclamada por la gente. Ha sido número uno en muchas emisoras.

C. Luis Fonsi se quedó fascinado cuando escuchó tu versión de su tema. ¿Cómo fue ese encuentro?

J. No fue un encuentro, fui yo a verle jaja. Fue un encuentro fortuito, eso sí, yo fui a verle al programa 'La voz', quería entregarle mi CD porque quería que viera mi versión. Allí coincidí con mi amigo Antonio José, con quien comparto una estrecha amistad, mi equipo me tenía preparado una sorpresa... me hicieron cantar. Fonsi lo vio desde una pantalla, y cuando bajó a plató y me vio, me dio un abrazo enorme. Para mí fue algo impresionante. Luego me contaron que él me estaba viendo desde una pantalla por detrás, por eso, cuando termine, quiso venir directo a mí.. fue muy bonito.

C. ¿Cómo va la gira?

J. Pues no te voy a decir que más de lo que esperaba, siempre quiero más, pero gracias a mi nueva productora y discográfica, MYA MUSIC AND RECORDS, estamos moviéndonos por todos los sitios de España. Hemos estado por Castilla La-Mancha, Barcelona, Valencia... ahora volvemos a Sevilla por el día de los enamorados. El otro día ya estuvimos allí en los Premios Radio Olé, nos han contratado para presentar allí el disco. No nos podemos quejar la verdad, pero siempre queremos más.

C. Tus fans te siguen allí a donde vas ¿Por qué son tan importantes para tí?

J. Mis fans son la mitad de Javiche, sin ellos yo no sería, sin su calor no sería. Es más, un día tuve una pequeña bajada e iba a dejar la música durante una temporada, actuaba en una sala muy conocida de Fuenlabrada a la que nosotros siempre vamos, la sala 'Magos', y sin decir nada a nadie, yo tenía pensado anunciar que iba a hacer un parón. Sin embargo, cuando salí al escenario estaba todo mi público y mis amigos dándolo todo, y claro, me eche a llorar, ahí ya me preguntaba a mi mismo que como iba a dejar esto con todo lo que ellos habían luchado por mí... A raíz de ese momento nació 'Adelante', el quinto disco, siendo un signo de positividad, de lucha, de "nadie va a hacer nada por ti"... y bueno hasta hoy. Gracias a ellos estoy donde estoy y se lo agradeceré siempre.

C. ¿Sabrías decirnos que canción de todas las que has compuesto muestra al Javiche más puro e intímo?

J. La canción más especial que he hecho la saqué en mi segundo disco. Este tema, que se le dedique a mi mujer el día de mi boda, se titulaba 'Quiero que', y nació solo, del corazón. Cuando las cosas salen de ahí no hace falta embellecerlas, según lo saqué, así se grabo. Este tema se ha convertido en un emblema en todos mis conciertos, todo el mundo lo canta conmigo, y de hecho, ya ha sido versionada alguna vez. Una de ellas por mi amigo José David.

C. ¿Qué significa para tí que tu hija Sonsoles esté siguiendo tus pasos?

J. Para mí significa muchísimo, de hecho, yo ni la presiono ni la obligo, es algo que sale de ella. Hay días que vamos a actuar y la veo arreglándose y la pregunto: "¿A donde vas tan guapa?", y rápidamente ella me contesta: "Hoy me apetece cantar contigo". Ese día se sube al escenario y canta un par de temas conmigo, es increíble. Mira, este fin de semana hemos estado grabando unos temas nuevos, y yo la miraba y no me podía creer lo que veía, ojalá yo hubiera tenido yo a su edad el desparpajo que ella tiene, y las ganas con las que hace todo. Si algo tengo claro, es que yo voy a procurar por todos los medios que vaya siempre por el camino recto y no llame a las puertas equivocadas como a las que yo he llamado. Que no se le haga tan largo el camino hasta alcanzar sus metas.

C. ¿Cómo te ves dentro de diez años?

J. A parte de más mayor jaja, espero seguir como estoy. Antes a lo mejor tenía bajones, pero ahora, teniendo a mi hija al lado, todo es distinto. Ya no me puedo retirar hasta que la vea en un camino encauzado. Yo me veo a su lado, me veo llevándola de mi mano hasta que sea ella quien me lleve a mí.