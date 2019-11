7 nov 2019 sara corral

El acercamiento entre Estela Grande, mujer de Diego Matamoros y Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun, dentro de la casa de 'GH VIP 7' ha dado mucho de lo que hablar. Sin embargo, aunque nadie lo esperaba, la historia ha dado la vuelta y ha sido el marido de Estela quien se está convirtiendo en el protagonista de una nueva historia de infidelidades.

El pasado sábado, Diego Matamoros acudió a 'Sábado Deluxe' donde contó varias infidelidades, entre ellas, una supuesta relación que tuvo con Ylenia cuando ya estaba con su mujer, Estela.

Frente a las palabras y las acusaciones del hijo de Kiko Matamoros, Ylenia ha querido contestar, y lo ha hecho así. "No sé qué necesidad tiene de decir que el motivo fue ese porque ni se acordará. No me planteé tener algo serio con él y no fue una vez, fueron unas cuantas", decía la joven.

Frente a las preguntas de Jorge Javier Vázquez, la joven ha querido remarcar que no tiene mucho recuerdo de esos encuentros ya que sucedieron hace cinco años, y ha zanjado el tema diciendo: "Por lo menos esto sirve para ver que no siempre somos las mujeres quienes van por ahí hablando de sus relaciones. Yo nunca lo he hecho, pero mirarle a él".