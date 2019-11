8 nov 2019 sara corral

La actriz Belén López ha tenido que parar en seco, y es que tras pensar que estaba totalmente recuperada de la delicada operación quirúrgica a la que sometió el pasado verano, ha tenido una caída que le ha hecho parar todo su volumen de trabajo.

"Chicos... lo he intentado pero al ponerme a ensayar fuerte para el teatro de La Zarzuela mis alas no me permiten volar tan alto como nuestro desconcierto requiere", comenzaba contándole a sus seguidores a través de su cuenta personal de Instagram.

"Es demasiado pronto...Tengo que escuchar a mi cuerpo y ser responsable con él...y no quiero subirme a ese teatro sin dar el cien por cien...", continuaba diciendo la actriz

"Así que, finalmente vamos a posponerlo, no preocuparos por nada que todo va a ir maravillosamente... os iré informando! Solo se pospone ya os diré la fecha. Gracias a todos por vuestro apoyo siempre", sentenciaba diciendo.

Ánimo Belén, esperamos que te recuperes pronto.