8 nov 2019

Pasar de no ser conocida por nadie a ponerse delante de una audiencia millonaria, cambia la vida. Mucho. No puede ser de otra manera. Una de las participantes en la última edición de 'OT' (que no cosechó el éxito esperado tras el 'boom' de la edición anterior), Alba Reche, lo ha explicado.

Ha sido en una entrevista con la revista 'Lecturas' donde esta, que quedó muy cerca del vencedor, Famous, ha explicado cómo le marcó su paso por la Academia. Lo ha hecho con motivo del lanzamiento de su primer trabajo, 'Quimera'.

"¡Cómo no vas a ir al psicólogo si ya la vida normal está llena de problemas! Imagínate después de haber vivido encerrada y desconectada del universo tres meses y, además, sobreexpuesta", ha reflexionado en esa entrevista sobre la necesidad de buscar ayuda una vez fuera del 'talent'.

Ella es solo una más de todos los artistas que han salido de un concurso de televisión y que han sufrido las secuelas psicológicas de un giro radical en su vida. Una más de todos los que han sufrido ataques de ansiedad y depresiones provocadas por ponerse debajo de los focos.