9 nov 2019

No ha hecho un año de la muerte de su madre, pero Tete Delgado intenta superar esa ausencia volcándose en su profesión y en lo feliz que está junto a su novio Anxo. Hoy la actriz regresa al Teatro Amaya con la comedia 'Sé infiel y no mires con quién' donde cosecha sonrisas y carcajadas, sin duda la mejor terapia para afrontar los golpes de la vida.

Hoy Corazón Regresa con una comedia que es todo un clásico como ‘Sé infiel y no mires con quién’ en versión de Josema Yuste. ¿Una oferta a la que no pudo resistirse?

Tete Delgado Este papel llegó a mis manos a través de Jesús Ramade. Ya había trabajado en el tripartito de los productores Ramade, Fayos y Yuste en ‘El intercambio’ y de ahí que me quisieran para este proyecto. Me encantó la idea y es que, aunque no había visto esta obra, solo el título forma parte ya del refranero español.

H.C. Josema Yuste ha explicado que ha adaptado el guión a la sociedad actual y de ahí que las mujeres que aparecen en escena sean profesionales al igual que los hombres. ¿Con los años también cree que ha cambiado la infidelidad o en eso seguimos igual?

T.D. Antes la sociedad no admitía que las mujeres pudieran tener deseo sexual, porque las catalogaban de guarras. El deseo era cosa solo de hombres mientras que las mujeres solo estaban hechas para procrear. Recuerdo la primera vez que me contaron que se usaban camisones con una apertura con ese fin. Me quedé helada y entendí todo lo que habían sufrido nuestras antecesoras. La sexualidad es parte de nuestra vida y es importante que cada una la desarrolle dentro de sus apetencias. Perder eso es perder la esencia de la vida. Solo las adelantadas a su tiempo se atrevieron a mostrar sus deseos, pero con un coste social importante. Por suerte, hoy todo el mundo entiende que hombres y mujeres podemos disfrutar del sexo por igual. En la obra se muestran diferentes tipos de infidelidades que hay para todos los gustos.

H.C. ¿Es de las que acepta que el ser humano es infiel por naturaleza?

T.D. Todos tenemos una parte animal que nos lleva a la procreación indiscriminada. Pero el pensamiento de cada uno es lo que hace que cada cual decida qué hacer.

H.C. En una sociedad donde todo acaba sabiendo, guardar un secreto parece misión imposible.

T.D. Ahora se pueden contar las cosas entre amigos, pero sin necesidad de que trascienda a medios o redes sociales.

Tete Delgado lleva años junto a su novio Anxo. pinit j.gámez

H.C. ¿Es verdad que las mujeres siempre acabamos hablando de sexo?

T.D. Depende de la edad y lo activa que estés sexualmente. No siempre es así, pero reconozco que he tenido conversaciones antológicas de sexo con mis amigas. Hablar con libertad de sexo es muy divertido, pero no es nuestro único tema de conversación. Para nada. Yo prefiero hablar de comportamientos, sentimientos, política, problemas actuales, cine, teatro, de mi banda de rock and roll…

H.C. ¿Dónde se siente mejor, en un escenario como actriz o como rockera?

T.D. Cuando canto tengo un subidón de adrenalina tan importante que reconozco disfruto muchísimo, sobre todo con letras con las que me identifico plenamente. Me entrego al máximo, canto de rodillas, me tiro al suelo, soy yo en estado puro…

H.C. Antes de ser artista estudió para psicóloga. ¿Algo de lo que arrepentirse?

T.D. Nada de nada. La primera vez que lo dije en casa mis padres se preocuparon porque evidentemente ellos querían algo estable para su hija y creían que esta profesión es muy insegura, pero en cuanto entendieron que lo mío era inevitable decidieron apoyarme. La carrera de psicología me sirve para comprender a la gente, pero yo desde bien niña tenía vena de artista.

H.C. ¿Lo suyo es pura comedia?

T.D. He nacido con la suerte de tener vis cómica, pero también hice la función ‘Gorda’ donde pude demostrar que además de graciosa soy capaz de hacer personajes con mayor profundidad, algo que me gusta y eso que poder hacer comedia es una gran suerte.

H.C. En su caso el peso sí ha sido una ventaja porque también formó parte del reparto de la película ‘Gordos’.

T.D. Lo que no tengo constancia es de las cosas que me he perdido, probablemente muchas debido a mi físico, pero para esos papeles sí me vino bien.

H.C. Ha reconocido que le preocupan los kilos de más por un tema de salud.

T.D. El médico me advirtió que podía tener problemas de diabetes y he tenido que bajar por esa razón ya que estaba al límite. No es tanto por estética sino porque no quiero estar enferma

H.C. ¿Qué le pierde?

T.D. El desorden en las comidas, los cambios de horarios, comer por recompensa y sobre todo me pierdo con los quesos.

H.C. A pesar de muchas campañas sigue habiendo una tiranía con el cuerpo femenino.

T.D. Cuando trabajaba en la serie 'El súper' tuve una entrevista con un doctor que se encarga de chicas con anorexia y entendí que debía hacer algo para concienciar a la sociedad, por lo que participé a modo de cruzada en muchos debates defendiendo las tallas grandes y pidiendo que nos dejaran ser gordos felices. Algo hemos avanzado en estos años, pero la tiranía no ha pasado ni la presión incluso de tus seres queridos. Como cuando te sueltan esas frases lapidarias tipo "hija,que pena con lo mona que serías si perdieras unos kilos".

Tete Delgado comparte escenario con Josema Yuste en su nueva obra de teatro. pinit j.gámez

H.C. ¿Sigue tan enamorada de su novio?

T.D. Desde que conocí a Anxo, mi novio, estoy felizmente enamorada como una niña de 15 años. Nos conocimos en una serie de televisión gallega donde él interpretaba a un guardia civil con tricornio y yo iba de vaquera del Oeste, pero fue un flechazo absoluto que me tuve que trabajar a conciencia. Hoy vivimos juntos muy contentos en La Coruña donde decidí instalarme y, de ahí, que viaje constantemente. Sé que si viviera en Madrid tendría más ofertas de trabajo, pero hay cosas más importantes en la vida, y para encontrar el equilibrio te aseguro que hoy no puedo concebir mi vida sin él.

H.C. ¿Nunca se plantearon tener hijos?

T.D. Nos conocimos ya maduritos y no era plan. Nunca tuve ese instinto, no podría haber seguido con mi vida desordenada. Anxo comprende mi vida porque también es actor. Te aseguro que echarse de menos también es algo muy bueno en una relación.

H.C. ¿Y usted es de las que es infiel por naturaleza o instinto?

T.D. Cuando estoy enamorada ni se me pasa por la cabeza. Es alucinante porque cuando llevaba mi vida loca hacía lo que me daba la gana ya que era muy sexual. Pero hoy no me interesa nada ningún otro hombre que no sea mi novio.

H.C. ¿Y es de las que es capaz de perdonar una infidelidad?

T.D. Hay que verse en esa situación para saber qué hacer. Supongo que si es algo muy pasajero y sin consistencia se puede perdonar más que cuando hay una historia paralela. Eso me costaría mucho superarlo y me haría estar siempre con el ojo alerta.

H.C. Supongo que hoy su agenda profesional está supeditada a esta obra que en principio permanecerá en el Teatro Amaya hasta el mes de enero de 2020.

T.D. Sí. Mi grupo “Tete y los ciclones” está supeditado a esta función al igual que mi labor en bodas civiles. Lo que sí estoy haciendo ya es poner la voz en off a la quinta temporada de los Gypsy Kings. (Cuatro). En el futuro me veo trabajando siempre como actriz aunque también tengo más vida fuera de la profesión.

H.C. ¿Después de las primeras dudas, sus padres llegaron a sentirse orgullosos de su carrera?

T.D. Sí, y mucho. Por desgracia mi madre falta desde el pasado enero, algo que aún estoy intentando superar, pero los dos acudían siempre a los estrenos y me consta que estaban contentos porque mi madre guardaba en un cajón absolutamente todos los recortes de prensa donde salía. Sé que estaban muy orgullosos de mí y por eso en cada estreno me mandaban un ramo de flores con una tarjeta que ponía «tus fans número uno». Estas Navidades van a ser muy duras sin ella.