11 nov 2019

El pasado jueves conocíamos la noticia de la muerte de Pepe MacDonald, padre de Kira Miró. La actriz, rota de dolor, no se había manifestado. Hasta ahora, que lo ha hecho con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram que le ha servido, a la vez que para rendirle homenaje, para desahogarse.

La actriz compartía una batería de imágenes junto a él y comenzaba escribiendo: "Todavía creo que estoy soñando y que vas a aparecer con tu gorro y tus maracas a despertarme con esa música de las mañanas. ¡Porque siempre había que despertarse bailando!"

"Todavía creo que me vas a dar uno de esos abrazos que solo tú sabes dar porque lo haces con toda tu alma, como buen 'abrazologo' que dices ser", continúa una Kira muy emocionada, que prosigue: "Todavía creo que vamos a pasear por las Canteras y vamos a tener que parar cada 3 metros a saludar a alguien porque, otra cosa no, pero a 'public relations' no te gana nadie".

"Todavía creo que vamos a reír juntos y a hacer reír a la gente con tus bromas y tu particular sentido del humor, tan único, tan tuyo... Todavía creo que te voy a poder mirar a esos ojos que tienes y me vas a hacer la ola con tus cejas y tu mirada de seductor nato", sigue Miró, a la que le costaba un par de día sacar todos estos sentimientos

"Pero por ahí arriba deben estar un poco aburridos y te han debido de reclamar antes de tiempo. Hace falta que el gran Pepe Macdonald amenice el mundo de las cielos y como, si a ti te dicen 'ven lo dejas todo' has optado por subir a cantarles un par de canciones y a echarte un par de 'tales y cuales' por allí", se puede leer en su red social, donde concluye: "Vuela papiiiiiii vuela alto, que yo seguiré echándote de menos cada minuto e intentaré estrujar la vida como tu lo hiciste. 'Ante el peligro: valor hija'. Te prometo que lo haré".