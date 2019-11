11 nov 2019

La semana pasada, 'Sálvame' emitía un vídeo en el que se podía ver la cantidad de piropos que María Patiño había recibido en los últimos tiempos en sus redes sociales por parte de Omar Montes. Ella añadía que, además de los 'likes' y de esas palabras bonitas al lado de sus fotos en Instagram, recibía mensajes en su móvil y que la situación estaba provocando que se sintiera "incómoda".

"No es un halago, me siento incómoda, me gustaría que me tratase como yo le trato a él. Tenía que haber tenido el valor de habérselo dicho en la intimidad. Me manda mensajes privados en los que está con el abuelo o la abuela, cuando viaja…", eran las palabras de la colaboradora en 'Sálvame' hace unos días, con las que ejemplificaba qué es lo que estaba sucediendo.

Este sábado, Omar visitó el 'Deluxe' y, cara a cara con María, quiso explicarle que sus intenciones no eran hacer que se sintiera así, explicó por qué lo había hecho y le pidió disculpas delante de la audiencia. Porque el ex de Chabelita Pantoja no se imaginaba que sus cumplidos, a los que nos tiene acostumbrados, fuesen a provocar un perjuicio a una persona a la que admira.

"Entré en Telecinco y a ti, como a Toñi Moreno o Carlota Corredera, te tengo admiración desde pequeño, siempre me has tratado con mucho cariño y pensaba que te lo tomarías como si fuera un sobrino", comenzaba el artista su explicación, añadiendo: "Eres divina, pero me lo podrías haber dicho, jamás me lo habría imaginado que pensaras eso".

Una vez escuchada la versión de Montes, ella se acercó al joven y, con un abrazo, firmaron la paz. La presentadora de 'Socialité' entendió lo que le estaba explicando y aceptó las disculpas de un Omar que, en ocasiones, peca de exceso de naturalidad.