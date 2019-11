11 nov 2019 sara corral

Desde su ruptura con Gloria Camila Ortega, Kiko Jiménez está dando mucho que hablar, y no solo por su nueva relación con Sofía Suescun, si no también a raíz de su paso por la casa de 'GH VIP 7'.

La estrecha relación que entabló con Estela Grande, mujer de Diego Matamoros, dentro de la casa de 'GH', hizo del joven el protagonista de todas las miradas. Tal fue el escándalo, que incluso llegó a romper su relación con la que era su pareja.

Aun estado fuera de la casa, Kiko sigue siendo foco de muchas polémicas, y ayer protagonizó un fuerte encontronazo frente al periodista Miguel Frigenti.

"Yo creo que la gente ha dado más credibilidad a esta relación porque creo que han visto que Adara sí sentía algo de verdad", comenzaba diciendo Miguel sobre la relación que dos concursantes (Adara y Gianmarco) habían comenzado dentro de la casa.

Kiko, muy dolido contestó: "No se trata de creibilidad o no. Encima tú siempre tiras por Adara". A lo que le periodista contestó: "Yo tiraré por quien me dé la gana, no por quien me digas tú".

Frente al aplauso del público, Kiko seguía contestando a Miguel. "Eres un populista, tío, porque dices lo que la mayor parte del público quiere escuchar", decía el exconcursante.

Miguel, sentenciaba la conversación diciendo: "¿Sabes lo que pienso? Que Adara se ha enamorado de verdad y tú eres un montajista. Por eso la gente a ti no te ha comprado".