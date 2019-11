12 nov 2019

Tenía solo 14 años cuando vivió el capítulo más desagradable y traumático de su vida. Boris Izaguirre se sentaba ayer frente a Mónica Naranjo en el programa de sexo que presenta la cantante en Cuatro y se abría como nunca. Hasta el punto de narrar aquella experiencia que ni siquiera ella, que le conoce mucho desde hace tiempo, conocía.

El venezolano se atrevió a soltarlo, aunque ya lo había narrado, con detalles, en su libro 'Tiempo de tormentas'. Boris fue sometido a una violación múltiple durante su adolescencia que le marcó mucho y de la que solo pudo recuperarse gracias a la fortaleza y al apoyo de su madre.

"Yo podría haber sido sometido a muchos más abusos, porque yo era una persona con una necesidad increíble de exposición y mi curiosidad es infinita", explicaba Izaguirre ante la pregunta de Mónica de cómo se recompone uno después de haber tenido que pasar por ese infierno.

Fue muy importante la reacción de mi mamá"

"No es que lo agradezca, pero a veces pienso que menos mal que esa violación fue todo lo brutal que fue porque todo lo que podría haber sido abuso se concentró en esa única vez", continuaba antes de entrar en ese papel determinante que tuvo su madre: "Fue muy importante la reacción de mi mamá, que cuando me vio tirado en el césped con el brazo roto, que era para ella como un ave rota, inmediatamente organizó todo el proceso tan difícil de ir al médico".

"Me di cuenta que diciéndole toda la verdad yo encontraría una cierta sanación y podía salir del enorme 'shock'. Ella tuvo esa cosa definitiva y me dijo: 'No puedes permitir que esto te haga cambiar. Esa es la verdadera violencia que te obligue a ser distinto'", se emocionaba al recordar como ella fue quien realmente le hizo buscar el camino para que no se convirtiera en un tormento de por vida.