12 nov 2019 sara corral

Si algo ha destacado en esta gala de los premios musicales 40 Music Awards celebrados en el Wizink Center de Madrid, ha sido la entrega de premios que César Vicente, actor de 'Dolor y Gloria', y Ester Expósito, protagonista de 'Élite' protagonizaron.

Han sido muchos quienes han criticado duramente la presentación del actor tras no haber sabido seguir el guión e incluso llegar a tener actuaciones que algunos han tachado de "extrañas".

Tras las fuertes críticas, el joven ha explotado en sus redes sociales mandado un mensaje que sin duda, levantará ampollas. "Creo que deberíais guardaros las críticas y las malas maneras en vuestra casa. Estaba nerviosísimo y punto", comenzaba escribiendo el actor.

"Estaba nerviosísimo y punto, me tomé tres vinos, no lo niego, pero me parece de coña que la peña me tache de drogadicto", continuaba diciendo el actor que sentenció con: "Os doy las gracias por aportar vuestro granito de arena a joderme el fin de semana".