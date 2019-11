14 nov 2019

"La Tierra se va a ir al garete. Podemos ayudar al medio ambiente y al ecosistema para que, por mucho que nos estemos acercando al sol, de alguna manera hagamos que el calentamiento global no aparezca". Así es como explicaba Elena Furiase qué era el cambio climático en el espacio de Telemadrid 'Vuelta al cole'.

Las redes se convertían en un hervidero y a la actriz no le quedaba más remedio que rectificar con una publicación en sus redes sociales en la que se disculpaba y se excusaba asegurando que estaba muy nerviosa. "¡Pido perdón nuevamente! Si es cierto que lo del sol tiene poca lógica, que producimos gases nosotros mismos con al cantidad de barrabasadas que le hacemos al mundo tiene más sentido. No sé en qué pensaba, pero ya está. Por favor... no alimentéis mi ignorancia...", eran sus palabras en Twitter.

Ahora ha sido su madre, Lolita Flores, quien, como en otras ocasiones, ha dado la cara por ella. La artista acudió a 'La Resistencia' y David Broncano, el presentador, que sabía lo que había pasado, sacó el tema. "Del cambio climático no me hables que ya habló mi hija y se equivocó", respondía a bote pronto Lolita.

"Pidió disculpas y todo mi niña", decía, antes de explicar lo que le había pasado para que Broncano no rescatara el vídeo un auténtico gesto de amor de madre, como definió el presentador. "Dijo que era porque el sol se estaba acercando a la Tierra y se estaban deshaciendo los polos", comenzaba, argumentando que su hija ve "muchos documentales de La 2".

"Pero también el cambio viene porque los gases del sol se están acercando a la tierra… Lo dicen algunos científicos. Tan descaminada no iba. Mi hija en el fondo llevaba razón… Nos vamos a ir a por ahí todos en cualquier momento", justifica a Furiase, antes de rematar su alegato de defensa: "Pobrecita, se le fue la olla, ha tenido un hijo, está muy pendiente de él".