14 nov 2019 sara corral

Tamara Gorro se ha convertido en una de las 'Instagramer' de moda, y es que la mujer de Ezequiel Garay ha conseguido que todos la adoren creando una gran familia, su 'familia virtual'.

El domingo, la joven despertó con un fuerte dolor en el dedo acompañado de una gran hinchazón. Como es de costumbre, lo compartió con sus seguidores a quienes asustó bastante.

"Mirad lo que me ha pasado, me está doliendo una barbaridad", comenzaba a contar Tamara a través de sus redes sociales, a lo que añadía: "Mirad que hinchado lo tengo, es como un padrastro que se me ha metido y me duele muchísimo, ¿qué hago?".

Sus seguidores, sin pensarlo ni un segundo, comenzaron a enviarle un montón de trucos caseros que podrían ayudarla, y ella los hizo todos, aunque no obtuvo ningún resultado.

"Al final os voy a hacer caso. Me estáis diciendo que vaya al médico y voy a ir. Son las 11 de la noche, qué pereza, pero tenéis razón. Tengo falta el dedo y me duele mucho", decía preocupada.

"Tengo una infección en el dedo brutal. No se llega a saber qué es, tengo una infección tremenda. Antibiótico cada ocho horas y ya está", contaba al llegar del médico. Su marido entre bromas decía: "Si sigues así, también te pueden cortar el dedo".

"Sí, y tengo que estar siete días en la cama. Tienes que hacer todas las cosas de la casa, tienes que ir a comprar, bañar a los niños… Todo lo que haces normalmente conmigo, lo tienes que hacer tú solo. Todo bajo prescripción médica", decía Tamara riéndose.

Al parecer, su infección va cada día mejor. Ánimo Tamara, seguro que te recuperas enseguida.