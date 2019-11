15 nov 2019 sara corral

Sin lugar a duda, el Maestro Joao se ha consagrado como uno de los concursantes más divertidos de esta última edición de 'GH VIP', y es el vidente ha enamorado al público con su loco concurso.

Ayer, Joao se convirtió en el último expulsado de la casa de 'GH VIP 7', y más allá de vivir una noche emocionante, vivió una noche de terror.

Joao entro con pareja a la casa, Pol Badía, pero una vez dentro, el vidente alegó haber estado su pareja con otro chicho, Alberto. Ayer, tras su expulsión de la casa, se encontró con ambos y el plató estalló en pedazos.

"Quiero hablar con él seriamente porqué estoy muy perdido en este tema. Sigo enamorado de él completamente pero quiero que me explique de qué va este juego. Que sea sincero y que no juegue a dos bandas", decía Pol muy dolido.

A lo que contestaba duramente su enemigo Alberto: "Soy el novio de Joao desde hace 5 meses. No hemos tenido relaciones. Si sale me tendrá que dar un poco de explicaciones sobre lo que he visto con Pol. He sentido celos".

Si algo era claro, es que el Joao fue el protagonista de la noche, con sus dos amantes luchando por su amor, la dramática despedida con su mejor amiga dentro de la casa, Adara, y el descubrimiento de todo lo que se sabía fuera sobre lo que el vidente y su amiga hablaban en el confesionario.

Gracias Joao por tu concurso, todavía queda mucho que hacer en plató.