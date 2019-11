15 nov 2019 sara corral

Miguel Ángel Silvestre ha decidido contestar a todos los rumores que comenzaron hace unas semanas sobre un supuesto 'affaire' entre el y Paula Echevarría mientras grababan la última temporada de 'Velvet Colection".

Fue Kiko Matamoros quien dio esta información que incendiado las redes sociales. Según el colaborador de 'Sálvame', Paula Echevarría le habría sido infiel a David Bustamente con el protagonista de 'Velvet', Miguel Ángel Silvestre.

Aunque la actriz ha decidido no manifestarse hasta el momento, el sí que ha decidido decir unas palabras. "Es que me da igual ya esto, a mí esto ya no me supone nada, lo que quiero es que sea feliz. Así mi hija es feliz, así soy feliz yo, y todos tranquilos", sentenciaba el actor.

"Paula es mi hermana, es una hermana para mí desde el primer día que la conocí, que sabíamos que íbamos a compartir ese periplo", continuaba diciendo el joven, a lo que sentenciaba: "Pero por suerte tengo gente en mi entorno muy cabal que me dice: 'No tienes por qué decir nada, tranquilo'".