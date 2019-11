15 nov 2019 sara corral

Sebastián Yatra se ha consagrado como uno de los cantantes más seguidos y adorados del panorama actual, tanto es así que sus fans se vuelven locos con cada noticia que el joven les quiere dar. Es por ello, que ha decidido gastarle una broma, te lo contamos.

Con este video, el joven asustaba a todos sus seguidores haciéndoles creer que sometía a un cambio de look radical. Muchos seguidores no dudaron en comentar. "No te lo crees ni tú", "¿Pero qué haces?" o "No puedo creérmelo", eran algunas de las palabras que podían leerse.

Pero sin embargo, el joven no tardó mucho en desvelar que se trataba de solamente de un broma. "Me arrepentí del cambio de look entonces me 'descorté' el pelo...", decía el cantante.

"Menos mal", "Me habías asustado, no hagas eso", "Así estás más guapo" o "Ni punto de comparación", eran algunos de los comentarios que podían leerse entre la publicación.

Sebastián adora a sus seguidores, pero está claro que se divierte también un poco a su cosa. Que sigas triunfando como hasta ahora.