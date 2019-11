17 nov 2019

A Carmen Borrego le salen enemigos hasta debajo de las piedras. Y lo hemos comprobado después de los continuos rifi rafes con María Patiño o los continuos enfados de la menor de las Campos al sentir que sus compañeros de trabajo la humillan.

Ahora una nueva polémica ha salido a la luz de la mano de Fran y José, sus dos antiguos estilistas que han hablando para 'Socialité' y no han tenido pelos en la lengua para definir la personalidad de Carmen. "Carmen es una persona prepotente, altiva y con falta de humanidad […] nunca se dejaba aconsejar, ella es la que entendía de televisión y la que sabía cómo funcionaban las cosas", explicaban ambos muy cabreados.

Unas declaraciones que dejan en muy mala posición a la colaboradora, que según ellos, les fue muy complicado trabajar con ella y que no volverán a hacerlo: "Menos hablar cuándo se sienta en un plató lo sabe hacer todo. Habla de sus compañeros siempre y si nosotros que apenas la conocemos ya presenciamos cosas, con gente que tenga más confianza se explayará más".

Los antiguos estilistas de Carmen Borrego. pinit telecinco

Aunque la historia no termina ahí, Fran y José también han contado un episodio en el que la hija de María Teresa Campos hizo llorar a una maquilladora: "Nos fuimos con muy mal sabor de boca pensando '¿quién se cree que es esta señora?'", sentencian.

Por el momento, Borrego no se ha pronunciado, pero sí lo ha hecho Terelu Campos, que ha dado la cara por ella en 'Viva la viva': "Creo que estas personas se han retratado. Durante tu trayectoria profesional hay a personas que no le gustas y entonces arremete contra ti, sea verdad o no".