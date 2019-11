20 nov 2019 sara corral

María Castro se ha convertido en una de las actrices más reconocidas y aclamadas del panorama actual. Y es que la joven, que alcanzó su fama con 'Sin tetas no hay paraíso', sigue subiendo como la espuma con cada proyecto que comienza. Hoy la joven ha vuelto a su tierra, y ha tenido este emotivo detalle.

"Hoy no me he levantado con esta cara... De hecho creo q, del sueño que tengo, ni me he levantado aún ( a pesar de estar subida ya en el avión)...Pero me voy a trabajar a mi terriña... a casa... al hogar... al lugar en el que empecé... y el lugar del que la vida me hizo salir ( momentáneamente)...", comenzaba diciendo la actriz.

Y continuaba: "Y volver.... volver. Aunque sea por un día, es siempre un motivo de emoción, nervios y alegría desmedida... un motivo para desenterrar 'el gusanillo ese' q descubrí hace ya casi 20 años".

Hace una semana, María escribía emocionada celebrando su sexto aniversario de boda, y es que su pedida de mano fue una de las más revolucionarias ya que ocurrió en directo en 'El Hormiguero'.

"6 años de un primer beso, que me hizo sentir como en 'casa'...", escribía María.