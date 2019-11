21 nov 2019 sara corral

Compartir en google plus

Francisco Nicolás González, más conocido por el Pequeño Nicolás, saltó a la fama tras conocer su embuste de hacerse pasar por agente del servicio secreto español (CNI). El martes, el joven fue detenido en un restaurante venezolano de la calle Orense tras querer agredir, supuestamente a uno de los camareros.

"Nicolás nos acusó de robarle el móvil. Era mentira. Fue violento y tuvimos que echarle a la fuerza", comenzaba relatando la dueña del local, a lo que continúo contando: "El cocinero les pidió que se fueran, que no queríamos problemas. Pagaron la cuenta y cuando se estaban yendo vi que Nicolás llevaba dos vasos de cristal".

Bajo un gran momento de tensión, la historia seguía. "Le dije que se estuviera quieto pero me echó a un lado, muy brusco. Estaba muy alterado, yo creo que iba borracho. De ahí fue directo a la cocina, en busca del cocinero. Por el camino agarró un cuchillo, aunque no hizo nada con él. No intentó apuñalar a nadie. Fueron solo golpes", contaba el dueño.

El pequeño Nicolás ha sido sin lugar a duda, una de las historias políticas más negras y enigmáticas del momento. Con 20 años, el joven consiguió engañar a grandes figuras y empresarios de poder haciéndose pasar por un pez gordo. La Audiencia Provincial de Madrid trató de juzgarle este año por usurpación de funciones públicas, falsedad en documento público y cohecho activo.