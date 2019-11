21 nov 2019 sara corral

Compartir en google plus

Tamara Gorro asustaba a todos sus seguidores hace algunos días con una terrible cuestión, tenía un dedo muy infectado y los pronósticos eras difíciles porque no le sentaban bien los antibióticos.

"Me han anestesiado el dedo, me han abierto el dedo y lo que ha salido de ahí no os lo podéis imaginar", comenzaba contando la 'youtuber'.

"Me han dicho que tiene que drenar el dedo mucho porque lo tengo muy mal. Curarlo muchísimo para que la infección vaya reduciendo. El antibiótico me lo han vuelto a cambiar, es el cuanto antibiótico porque he vomitado otra vez", seguía diciendo la mujer de Ezequiel Garay.

Hoy, nada más levantarse, ha decidido contar como evolucionaba su dedo, y compartiendo un video escribía: "Está menos hinchado! La infección continúa, pero parece que algo menos… ¿no?".

Tamara Gorro mostraba la evolución de su dedo pinit instagram.

"Lo menos que puedo hacer es mandaros un beso y agradeceros enormemente lo mucho que os estáis preocupando por mí, y gastando vuestro tiempo en darme consejos o preguntándome cómo me encuentro...", decía Tamara. Y es que sus seguidores no han dejado de preocuparse por ella ni un instante.