22 nov 2019 sara corral

Anita Matamoros, la hija de Kiko Matamoros y Makoke, está hecha toda una 'influencer'. La joven, que vive en Milán donde está terminando de estudiar su carrera, ha tenido un pequeño percance que le habría impedido volar, así que no ha dudado en pedirle ayuda a sus queridos seguidores.

La joven colgaba en su cuenta personal de Instagram un cartel de "Urgente", bajo el que pregunta si alguien viajaba a Milán ese mismo día. Tiempo más tarde, ha querido explicar que es lo que realmente pasaba.

"Soy un desastre absoluto", comenzaba diciendo la joven, a lo que añadía: "Mañana me voy a Marrakech y David me estaba mandando un poco el planning y me ha preguntado por el pasaporte. Y mi pasaporte está en Madrid. No sabía qué hacer...y David me ha dicho que pusiera un 'storie' a ver si alguien por casualidad va de Madrid a Milán hoy".

"Me ha escrito una chica encantadora que se llama Ana y me ha dicho que su amiga Candela viene hoy a Milán pero que aún está dormida. Le he pedido que hiciera lo que fuese para despertarla… total que Candela se ha despertado y le he pedido su dirección, le he mandado un Cabify con mi pasaporte y cuando llegue a Milán iré yo a por él . Ana gracias por pensar en mí y Candela gracias por traerme el pasaporte. Cuando llegue Candela la veréis con su cara angelical, porque es un ángel que me ha salvado el fin de semana", contaba Ana.

Menos mal que tiene unos fans que la adoran.