24 nov 2019

Hace algunas semanas Hilaria Baldwindesveló una terrible noticia: había sufrido un aborto involuntario y había perdido en el cuarto mes de gestación el quinto hijo que esperaba junto a Alec Baldwin.

Pero parece que poco a poco Hilaria está recuperando la normalidad de su vida. Es por ello que ha reaparecido en una gala celebrada en el Museo de Historia Natural de Nueva York junto a su marido y ha relatado a la prensa cómo está afrontando este complicado momento.

"Lo llevo tan bien como cabría esperar. Me encuentro mucho mejor que la semana pasada y me parece que salir a la calle y hablar de ello y compartir mi experiencia me está ayudando mucho", ha declarado a 'Entertainment tonight'.

Según relataron, han decidido seguir adelante con sus planes de tener otro hijo: "Si eres como nosotros, a veces tienes la impresión de que jamás dejarás de tener niños. Cada vez que damos la bienvenida a otros más, nos decimos: 'Es maravilloso, ¡vamos a repetir! Vamos a tener otro, sí. Lo conseguiremos",ha afirmado el actor de Hollywood.

"Tampoco queremos acabar así. Por lo menos, yo no quiero dejar así las cosas. Al menos lo vamos a intentar porque esto que ha sucedido sería un final muy triste", ha añadido Hilaria.