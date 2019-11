24 nov 2019 Carlos gónzalez

"¿Cómo puedes estar con alguien que podría ser tu abuelo?", le preguntaron en Facebook a Benedetta Bosi, y ella respondió: "La inteligencia no envejece nunca". El trol seguía con ganas de incordiar e insistió: "El dinero no envejece nunca" y ella dio la conversación por zanjada con: "dinero tienen muchos, inteligencia no".

La protagonista tiene 20 años, estudia Derecho en Milán y lleva unos meses saliendo con Flavio Briatore, exdirector de la escudería Renault de Fórmula 1 y exjefe de Fernando Alonso. Ambos han sido pillados por la revista italiana Chi mientras disfrutaban de unas vacaciones en Kenia, hasta dónde llegaron a bordo del jet privado de él.

Y es que, sus múltiples negocios siguen viento en popa. Tanto, que distintas webs especializadas, le adjudican una fortuna de entre 135 y 360 millones de euros. Aunque si por algo es conocido Briatore es por su relación con las mujeres. De hecho, eligió su primer trabajo, monitor de esquí, para estar cerca de ellas. "A mí ni siquiera me gustaba esquiar, pero todas las chicas se sentían atraídas por el instructor", contó en 2016.

Y quédense con esta otra idea que explicó a The Telegraph: "Necesitas el mismo esfuerzo para conseguir una mujer guapa que una fea". Adivinen ahora cuál fue su elección. Más teorías suyas acordes con el auge del feminismo: "Es fundamental que la mujer trabaje, porque si no, está dando por saco todo el día". O: "Nunca he estado con una mujer que ganase más que yo. He salido con famosas que ganaban mucho, pero yo siempre conducía el coche". Menos mal que la charla en las que pronunció estas perlitas se llamaba 'El tiempo de las mujeres'.

Un pasado conflictivo

Naomi Campbell le aguantó dos años, y al terminar la relación dijo: "No voy a ser un trofeo ni voy a estar en la cocina preparando el desayuno con tacones". Claro, que también hubo quien aseguró que ella había mantenido una relación paralela con Robbie Williams. Lo de Heidi Klum fue aún peor. Ella se quedó embarazada y él la abandonó. Se llegó a decir incluso que había solicitado la prueba del ADN. La pequeña, al final, fue adoptada por Seal, la siguiente pareja de la modelo.

Mucho más cortos resultaron sus romances con Elle McPherson y Eva Herzigova. Mientras que las relaciones con Nicole Kidman y Mariah Carey fueron solo rumores que no se llegaron a confirmar. Con Elisabetta Gregoraci se casó y tuvieron un hijo. Pero se divorciaron hace dos años.

Ha tenido, además, múltiples problemas con la justicia. En 1986 le condenaron a tres años de cárcel por organizar timbas con cartas marcadas y huyó a las Islas Vírgenes para no acabar entre rejas. Eso sí, tiene muy clara la educación que quiere dar a su hijo Falco, de nueve años, que ni se le ocurra pisar la universidad. "Seré yo quien le forme, a mí no me sirve un licenciado. Si necesito un abogado o un economista, le llamo y pago la minuta", ha asegurado este año.