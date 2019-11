26 nov 2019 sara corral

Tamara Gorro informaba a sus seguidores hace un par de semanas, que sufría una grave infección en un dedo de la que todavía no se ha recuperado. Tras las palabras de la 'youtuber' todas las alarmas saltaron, y fueron muchos quienes se preocuparon por el estado de salud de la mujer de Ezequiel Garay.

"Me han anestesiado el dedo, me han abierto el dedo y lo que ha salido de ahí no os lo podéis imaginar", comenzaba diciendo Tamara, a lo que añadía: "Me han dicho que tiene que drenar el dedo mucho porque lo tengo muy mal. Curarlo muchísimo para que la infección vaya reduciendo. El antibiótico me lo han vuelto a cambiar, es el cuanto antibiótico porque he vomitado otra vez".

Casi de manera diaria, Tamara comparte con sus seguidores el estado de su dedo ya que estos se preocuparon mucho de ella, algo que agradeció con creces. "Está menos hinchado! La infección continúa, pero parece que algo menos… ¿no?", decía hace 5 días.

Tamara Gorro comparte el estado de su dedo. pinit instagram

Hoy, la joven ha decidido mostrarnos el último avance. "Está muy mal la verdad, aunque me duele mucho menos", decía bastante triste. Ya sabía que esta recuperación iba a ser lenta, pero parece que está tardando algo más de lo esperado.

Ánimo Tamara, seguro que en nada ya está del todo curado.