27 nov 2019

Prefiere cumplir su condena a pedir perdón por una simple razón: sigue manteniendo que él no cometió esa violación por la que le sentenciaron a diez años de cárcel. Bill Cosby ha concedido una entrevista desde la cárcel en la que lleva interno poco más de un año, y ha sido más que contundente en el punto del arrepentimiento.

El actor ha hablado para el portal 'Blcka Press USA' y ha sido más que claro: "Me quedan ocho años y nueve meses, pero cuando pueda pedir la condicional, no me van a escuchar decir que estoy arrepentido". Sostiene que el juicio por el que fue condenado fue una "tramapa" y no duda en llamar "impostores" a los miembros del jurado que le han llevado entre rejas.

"Yo sí estaba ahí, me da igual lo que diga un grupo de personas que no estaban ahí, no saben lo que pasó", sostiene para argumentar sus palabras. Porque, a pesar de que las denuncias sobre presuntos abusos por parte de uno de los cómicos estadounidenses más populares de todos los tiempos se sucedieron, él siempre mantuvo ser víctima de una argucia para hacerle caer.

A sus 82 años, Cosby está cumpliendo condena en una cárcel de máxima seguridad situada a las afueras de Filadelfia y se considera "un preso político". Allí se dedica a "enseñar y animar" a otros compañeros en situación similar a la suya a través de un programa de ayuda llamado Mann Up.