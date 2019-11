27 nov 2019

Hace un par de semanas, esta revista publicaba el problema que tenía Amador Mohedano con tráfico. El ex de Rosa Benito había perdido los puntos de su carné de conducir y estaba intentando recuperar su licencia. Tras suspender en Jerez de la Frontera, parece que ha tomado la decisión de probar suerte en Cuenca.

Pero ese no es el único nubarrón que tiene delante de sus narices el hermano de Rocío Jurado. Desde hace tiempo, tiene graves problemas económicos. Los mismos han llegado a un punto en el que Amador estaría dispuesto a dar marcha atrás con una decisión igual de drástica que sorprendente.

Es Pepe del Real quien informa en 'La Razón' de que la situación de sus deudas ha llegado a un extremo en el que se plantea regresar a la televisión. Es más, ahonda en la cuestión y asegura que no le importaría formar parte del 'casting' de la próxima edición de 'GH Dúo'.

Lo que no sabemos es junto a quién estaría dispuesto a entrar. Decimos esto porque el mismo medio revela que su pareja, Jaqueline, se negaría rotundamente a entrar en el 'reality'. Y no nos imaginamos que Rosa estuviera por la labor de volver a colaborar con él.

El pasado mes de febrero, él mismo habló de esos problemas de dinero en una llamada a 'Viva la vida': "Estoy en mi peor momento económicamente. Últimamente no genero ingresos porque no tengo trabajo como me gustaría. En verano abro el patio de espectáculos de Chipiona y me da para aguantar el invierno prácticamente, pero arrastro algunas cosas".

Ahora, solo cabe esperar para comprobar si esa vuelta es una realidad o no. Si Amador regresa por la puerta grande o por otra más discreta. Y, sobre todo, cómo sentaría en su entorno.