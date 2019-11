27 nov 2019 sara corral

Lolita Flores ha estado junto a su hermana en 'La voz kids' para aconsejarla y ayudarla regalándonos a todos grandes momentos juntas. Ayer, era momentos de despedirse de los 'coach' (los ayudantes) y la hija de Lola Flores y El Pescaílla, decidió hacerlo de esta manera tan emotiva y especial.

"Ha sido un placer y un reencuentro con mis compañeros a los que admiro más de lo que ellos se piensan porque a casi todos de los que están aquí los he visto nacer como artistas y músico", comenzaba diciendo Lolita.

Mirando con ojos llorosos a su hermana, Lolita comenzaba a decir: "Para mi es un honor, primero por estar con ella porque no la veo prácticamente nunca", a lo que añadía: "De mi familia, del núcleo de los cinco, la única que me queda es ella. Y para mi no solamente es mi hermana, lo he dicho muchas veces, es mucho más que eso".

Con el corazón en un puño, el plató entero le decida un fuerte aplauso a la intérprete de 'Sarandonga', a lo que ella contestaba: "Yo he sido muy feliz aquí y me voy con lágrimas en los ojos pero volveré para echarle la bronca y decirle que lo está haciendo fatal".