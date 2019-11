27 nov 2019

Compartir en google plus

No ha pasado una semana desde que descubriera (presuntamente, porque hay quien dice que era complemente consciente de la realidad) que su novio, con el que llevaría unos siete meses, está casado desde hace 15 años. María Jesús Ruiz parece no poder tener una relación normal y tranquila...

La ex Miss España ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' tras aquella intervención en 'Sálvame' en la que la vimos desconcertada y hundida y ha desvelado que esta ruptura con Curro le duele aún más porque estaban planeando casarse. Sí, a pesar del poco tiempo que llevaban juntos y de que no tiene pinta de que se conocieran del todo.

Siempre me había dicho que llevaba cuatro años divorciado"

"Íbamos a casarnos en Fin de Año en Nerja", se puede leer en la portada de la mencionada revista, donde María Jesús se muestra completamente hundida por este desamor con el hombre que llevaba sus redes sociales durante su aventura en 'Supervivientes'. "Siempre me había dicho que llevaba cuatro años divorciado", sentencia rota.

Ruiz, además, revela que la tarde en la que se destapó todo en el plató de Telecinco recibió la llamada de Yoli, a mujer de Curro: "Cuando me dijo que Curro tenía sexo con ella sentí tanto asco, porque yo estaba entregada a él". Y deja claro que no la conoce de nada, que no se han visto nunca.

Mientras ella engorda el drama a golpe de declaración, uno de sus ex, Julio Ruz, también se ha manifestado al respecto. Lo ha hecho para decir que tiene la sospecha de que estamos ante un montaje. Y lo cierto es que la historia es, cuanto menos, rara.