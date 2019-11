27 nov 2019

María Toledo, nació en Toledo. Es la primera mujer en el mundo del flamenco que se acompaña ella misma tocando el piano. Por lo que se ha convertido en un icono para los amantes de este género. Cuenta con cuatro nominaciones a los Latin Grammy y cuatro discos publicados. Es licenciada en Derecho y titulada por el Conservatorio, pero abandonó la abogacía para dedicarse a su verdadera vocación, la música.

El pasado mes de mayo publicó su quinto disco 'Corazonada', en el que se incluyen 13 temas, más una versión 'big band', compuesto íntegramente por la propia María. Un trabajo con el que está cosechando grandes éxitos y que nos ha permitido disfrutar de su talento en su actual gira.

Corazón Cuando llego al encuentro con María Toledo, la noto nerviosa. ¿Se encuentra bien?

María Toledo Estoy muy bien, pero tengo muchas ganas de contarte una historia. ¿Me dejas?

C. Claro. ¿Es bonita?

M.T. Es muy personal. No se la cuento a todo el mundo. Mi padre tenía una perra que se llamaba Lola, era su ojito derecho. Una Spaniel Breton, a la que atropelló un coche y que le produjo una gran tristeza. Todos estábamos preocupados y no sabíamos qué hacer. En esa época yo empezaba a salir con mi marido, Esaú, y le pedí que buscara una hembra lo más parecida a Lola para regalársela y que se sintiera mejor.

C. ¿La encontró?

M.T. Sí, fue un milagro. Encontró una igual y le pusimos Lolita. Ahora, mi padre ha recuperado la alegría y vivimos muy, muy felices. Pero no quiero mentirte, el que se encarga de los perros en mi casa, es mi padre, Vicente, porque son su gran pasión.

C. ¿Cómo se reparten ustedes las tareas perrunas?

M.T. Nosotros viajamos mucho y qué mejor que él se encargue de cuidarlos. Cuando salgo a correr se vienen conmigo y hacemos deporte. He descubierto que en el campo disfrutan más que en la ciudad, porque se sienten más libres. No es lo mismo vivir en un piso en el que tienen que esperar a que les saques tres veces al día para hacer sus necesidades, que hacerlo cuando les apetece y quieren.

C. Mientras saludo a Lolita, María se aleja y trae dos bolitas peludas.

M.T. Lolita ha sido mamá. Ha tenido seis perritos y nos vamos a quedar con uno; los otros se los hemos regalado a los amigos.

Mi padre grabó el parto de Lolita. Cuando lo vi. me emocioné"

C. Tiene otro perro, ¿es el padre de la camada.

M.T. No, Tous no ha tenido nada que ver en este embarazo.

C. ¿Cómo fue el parto?

M.T. Lo tenemos grabado, porque yo estaba actuando en un pueblo de Cádiz y no estaba en casa para verlo. Me lo envió mi padre que fue quien estuvo a su lado todo el tiempo, porque él se ha criado en el campo y sabe mucho de estas cosas. Cuando lo vi, me emocioné. Como puedes ver, son como peluches. Te voy a decir algo que seguramente te dirá todo el mundo, pero Lolita es la mejor perra del mundo.

C. ¿Es cierto que Lolita le ayudó a superar sus miedo?

M.T. A mi Lolita me ha ayudado a superar el miedo que tenía a los perros desde pequeña. Con tres años, mi madre me regaló un juguete, un perro que cuando te movías te perseguía y hacía un ruido parecido a un ladrido. A esa edad, y siendo tan pequeña, se me quedó grabado tanto que me daban pánico. El carácter de esta perra ha hecho que lo superar.

C. No es en lo único que la ha ayudado. También hacen ejercicio juntas.

M.T. Así es. A mí me cuesta hacer deporte, voy al gimnasio pero me aburre un poquito. Con la cinta andadora estás siempre en el mismo sitio, en cambio, cuando salgo con Lolita por el campo aunque es imposible seguir su ritmo, es mucho más divertido, disfruto mucho más. Vivimos en un pueblo y eso también influye, llevamos un tipo de vida diferente al de una ciudad.

C. María, hemos hablado de su amor por los animales, pero no podemos olvidarnos de su carrera profesional. Estudió Derecho y fue al Conservatorio. Sin embargo, abandonó la abogacía para dedicarse a la música.

M.T. En mi casa nadie se ha dedicado a la música. Pero cuando vieron que me gustaba tanto, me dijeron que primero estudiara una carrera, que nunca se sabe lo que puede pasar en la vida. Me licencié en Derecho y soy titulada por el Conservatorio. Y, como todo el mundo sabe, mi vocación es la música. Ahora, he grabado el videoclip de mi segundo single en el despacho donde hice las prácticas cuando terminé la carrera de Derecho.

Muchos artistas me han pedido que componga para ellos, pero siempre me he negado"

C. Ha publicado su quinto CD, titulado 'Corazonada'. ¿A qué se debe este título?

M.T. Porque mi vida es una auténtica corazonada. Pienso cosas y pasan. Este es un disco con 13 temas, más una versión 'big band', compuestos íntegramente por mí.

C. ¿Cómo llevan los puristas del flamenco, la música que usted interpreta y crea?

M.T. Creo que es necesario y bueno que haya debate. Yo camino en la música sin ningún tipo de prejuicios, libre. Pero tengo un pasado ortodoxo, que es lo que me ha hecho caminar e ir creciendo en el flamenco. Creo que lo que los puristas ven mal es que se empiece la casa sin haber puesto primero los pilares, que se llame flamenco a lo que no es flamenco.

C. ¿En qué momento de su profesión se encuentra María Toledo?

M.T. Yo conozco el flamenco desde niña, pero he cogido el camino de hacer canciones aflamencadas. A mí me gusta componer y eso ha hecho que tenga una corriente más contemporánea. Estoy en un momento en el que me apetece hacer cosas nuevas, ser más yo que nunca.

C. ¿Ha pensado en componer para otros artistas?

M.T. Me lo han pedido muchísimos y, me da cosa decirlo, pero siempre he dicho que no. Aunque no descarto hacerlo en algún momento.

C. ¿Dónde podemos ver sus próximos conciertos y sus últimos trabajos?

M.T. En mi página web: http://www.mariatoledo.es/sobre-mi/.