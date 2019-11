29 nov 2019 sara corral

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, se ha convertido en una de las 'influencer' más seguidas del momento. Y como es propio de ella, ha utilizado su canal de Mtmad para sincerarse y hablar sin pudores sobre sus ideas, problemas, preocupaciones o planes de futuro.

Hoy ha sorprendido a todos con estas contestaciones sobre planes de boda y familia.

La joven ha comenzado contestado preguntas sobre su vida privada, su físico e incluso su familia. "Me iba a ahorrar esta pregunta porque me vais a machacar, sí, estoy delgada, pero no tengo ningún problema, es mi constitución", comenzaba diciendo.

Alejandra, que a sus 19 años vive ya sola, ha querido comentar esta situación, y es que si algo la caracteriza es tener sus ideas muy claras. "El resto yo me lo pago todo, como tiene que ser, que he sido yo la que ha decidido irse de casa", continuaba diciendo a lo que añadía: "Tengo mucha suerte de tener un trabajo, estudiar, tener mi casa propia... Soy una tía super afortunada y lo valoro muchísimo".

Respecto a su chico, Alejandra ha asegurado que su novio le es muy fiel y es que la joven tiene claro que para ella eso es algo primordial. "Gracias a Dios mi Álvaro lo es", decía la hija de Terelu.

Además, la joven ha aprovechado el momento para declarar una idea de tiene muy firme: quiere casarse y tener hijos. Es muy joven, por lo que aún no sabe cuando, pero es un sueño que seguro cumplirá.