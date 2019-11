30 nov 2019

El pasado mes de agosto salieron a la luz varias declaraciones que acusaban a Plácido Domingo de acoso sexual. Hasta ahora el tenor no se había pronunciado, pero ha sido en 'ABC' donde ha concedido una entrevista, rompiendo su silencio.

"Han sido meses muy difíciles, pero dentro de un teatro, ensayando en el escenario, y rodeado de mis colegas, me siento tranquilo y fortalecido", ha relatado Plácido Domingo. En su entrevista, se ha mostrado muy dolido: "Al cabo de más de medio siglo de vida pública a más no poder, pienso que la gente me debiera conocer de sobra. Los muchos que sí me han tratado saben que yo nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como en el que me han acusado".

También ha dejado claro que nunca ha "prometido un papel a nadie y mucho menos una carrera", también que "jamás he obstaculizado el camino a nadie y tampoco impondría ni lastimaría a ningún cantante; este trabajo requiere de mucho sacrificio, mucha preparación y mucho valor".

Plácido Domingo, que está ensayando su regreso a los escenarios con 'Nabucco' en Valencia, también ha concedido una entrevista en 'El Confidencial', donde se ha definido a sí mismo como "galante", pero "siempre en los límites de la caballerosidad, el respeto y la sensibilidad".